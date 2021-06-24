За назойливые приставания к девушкам МВД предлагает задерживать на семь суток

МВД предлагает расширить сферу деятельности Закона «Об охране и защите от семейного насилия» — переименовать его в Закон «Об охране и защите от семейного насилия и насилия в отношении женщин». Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку сказал замначальника Академии МВД Бакыт Дубанаев.
По его словам, девушек, которые еще не вышли замуж, не находятся в семейных отношениях, нынешний Закон «Об охране и защите от семейного насилия» никак не защищает.
«Поэтому предлагается ввести новый субъект — девушки и женщины, которые подвергаются назойливому приставанию, психологическому преследованию и так далее. Чтобы этот закон заработал, предлагаем в Кодекс об административном правонарушении ввести статью «Насилие или угроза насилия в отношении женщин». Он бы предусматривал выдачу охранного ордера именно этой категории», — отметил Бакыт Дубанаев.
Он также зачитал предлагаемую диспозицию: наказывать совершеннолетних мужчин за любые умышленные действия в отношении девушек и женщин, нарушающие конституционные и иные права и свободы потерпевшего и причиняющие физические и психические страдания либо наносящие вред физическому или психологическому здоровью. В виде наказания будет введен штраф — 10 тысяч сомов или арест до семи суток.
«Полагаем, что такое воздействие отрезвит назойливых ухажеров и позволит оградить наших девушек от приставаний. Еще хотели бы объединить статьи «Похищение девушки с целью вступления в брак» и «Похищение человека». Не должно быть разницы, кого похищают — ребенка, бизнесмена. Органы внутренних дел должны реагировать по одной системе», — заключил Бакыт Дубанаев.