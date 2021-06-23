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Власть

Депутаты отказались заслушать отчет НС ОТРК. Требуют присутствия всех членов

Парламент перенес рассмотрение отчета наблюдательного совета ОТРК на итогам работы за 2020 год на следующее заседание Жогорку Кенеша. Решение принято сегодня.

По словам депутата Улукбека Ормонова, для рассмотрения отчета необходимо присутствие всех членов НС.

«Почему пришли только глава совета и гендиректор ОТРК? Должны присутствовать все. Пока вопрос надо перенести на другой день», — сказал он.

Большинством голосов отчет НС ОТРК был снят с повестки. Решение нардепов вызвало возмущение у председателя наблюдательного совета ОТРК Кубата Болотканова. Его микрофон был включен, и все присутствующие в зале услышали, как глава НС ОТРК сказал: «Эшек такалап жүрүппүзбү?», что в переводе означает «Нам что, делать нечего?»

«Мы передадим вашу просьбу другим членам НС, но я не смогу прийти завтра, так как занят», — сказал он, обращаясь к депутатам.

Вице-спикер Аида Касымалиева призвала представителя кабмина Алмазбека Абытова проверить, кто включил микрофон и дал слово Кубату Болотканову.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198645/
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