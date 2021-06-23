Генпрокуратура станет ключевым органом по защите бизнеса

Генеральная прокуратура будет отвечать за защиту прав и интересов бизнеса. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

«Очень важно уделять внимание не только иностранным, но и внутренним инвесторам, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса. Министерство инвестиций создано для повышения эффективности работы с инвесторами. Перед этим ведомством поставлены серьезные задачи, от него ожидаются решительные шаги в ближайшее время», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Генпрокуратура также должна стать ключевым органом по защите предпринимателей и инвесторов. «Отныне данный орган будет отвечать за защиту прав и интересов бизнеса», — отметил он.

В связи с этим Генпрокуратуре поручено в кратчайшие сроки подготовить специальные и соответствующие решения. Главе надзорного органа и председателю кабмина Садыр Жапаров поручил ускорить реализацию мер.