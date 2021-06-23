15:06
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Власть

Генпрокуратура станет ключевым органом по защите бизнеса

Генеральная прокуратура будет отвечать за защиту прав и интересов бизнеса. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

«Очень важно уделять внимание не только иностранным, но и внутренним инвесторам, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса. Министерство инвестиций создано для повышения эффективности работы с инвесторами. Перед этим ведомством поставлены серьезные задачи, от него ожидаются решительные шаги в ближайшее время», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Генпрокуратура также должна стать ключевым органом по защите предпринимателей и инвесторов. «Отныне данный орган будет отвечать за защиту прав и интересов бизнеса», — отметил он.

В связи с этим Генпрокуратуре поручено в кратчайшие сроки подготовить специальные и соответствующие решения. Главе надзорного органа и председателю кабмина Садыр Жапаров поручил ускорить реализацию мер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198628/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: За саботаж и бюрократию чиновники сядут за решетку
О «конвертбаях» и «тендербеках». Садыру Жапарову рассказали, кто мешает бизнесу
Аскар Салымбеков пожаловался Садыру Жапарову на проверки со стороны прокуратуры
Садыр Жапаров прокомментировал дело владельца Karven Генриха Баляна
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Садыр Жапаров призвал ЕБРР активизировать реализацию проектов в Кыргызстане
Президент вручил госнаграды военнослужащим за мужество и отвагу
Садыр Жапаров и Дмитрий Козак обсудили поставки вакцины от COVID-19 в КР
Садыр Жапаров рассказал о фонде развития Нарынской области за счет «Кумтора»
Президент Садыр Жапаров ознакомился с деятельностью пункта «Торугарт»
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
Бизнес
Как воспользоваться услугами компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; удаленно Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
23 июня, среда
15:00
Генпрокуратура станет ключевым органом по защите бизнеса Генпрокуратура станет ключевым органом по защите бизнес...
15:00
«Спутник V», QazVaq, Sinopharm, AstraZeneca: будете прививаться? Опрос
14:56
Садыр Жапаров: За саботаж и бюрократию чиновники сядут за решетку
14:42
Запрета на инъекции в поликлиниках Бишкека по рецепту частных врачей нет
14:23
О «конвертбаях» и «тендербеках». Садыру Жапарову рассказали, кто мешает бизнесу