В парламенте поссорились депутаты от фракции «Ата Мекен». Объявлен перерыв

На заседании парламента произошла словесная перепалка между депутатами от фракции «Ата Мекен» Натальей Никитенко, Айсулуу Мамашовой, Сайдуллой Нышановым и Шайлообеком Атазовым.

Последний выступил в защиту Сайдуллы Нышанова, заявив, что партиям пора отозвать нардепов, которые в списке кандидатов были в первой десятке. «Кандидаты в первой десятке списка политорганизаций, получив 315 голосов, заплатив $300 тысяч, пять лет сидят в парламенте. Вместе того чтобы работать, они отдыхают в Дубае. Надо их отозвать. А за отставку лидера проголосовали всего шесть человек», — сказал Шайлообек Атазов.

После него хотели выступить еще депутаты Бурул Аманова и Эмиль Токтошев. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев не дал им слова, посоветовав решить проблему внутри фракции. После словесной перепалки нардепов объявлен 10-минутный перерыв, и члены «Ата Мекена» удалились на переговоры.

Напомним, фракция переизбрала лидера — вместо Сайдуллы Нышанова им стал Шералы Абдылдаев.