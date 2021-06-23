12:00
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Власть

В парламенте поссорились депутаты от фракции «Ата Мекен». Объявлен перерыв

На заседании парламента произошла словесная перепалка между депутатами от фракции «Ата Мекен» Натальей Никитенко, Айсулуу Мамашовой, Сайдуллой Нышановым и Шайлообеком Атазовым.

Последний выступил в защиту Сайдуллы Нышанова, заявив, что партиям пора отозвать нардепов, которые в списке кандидатов были в первой десятке. «Кандидаты в первой десятке списка политорганизаций, получив 315 голосов, заплатив $300 тысяч, пять лет сидят в парламенте. Вместе того чтобы работать, они отдыхают в Дубае. Надо их отозвать. А за отставку лидера проголосовали всего шесть человек», — сказал Шайлообек Атазов.

После него хотели выступить еще депутаты Бурул Аманова и Эмиль Токтошев. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев не дал им слова, посоветовав решить проблему внутри фракции. После словесной перепалки нардепов объявлен 10-минутный перерыв, и члены «Ата Мекена» удалились на переговоры.

Напомним, фракция переизбрала лидера — вместо Сайдуллы Нышанова им стал Шералы Абдылдаев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/198571/
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают создать дорожный фонд
Специально уничтожают. В парламенте призывают защитить Ботанический сад
Меняют дизайн. Сайт Жогорку Кенеша не работает
Гибель мальчика в детдоме. Депутаты требуют привлечь к ответственности
Опаздывают на работу. Установить шлагбаум у «Белого дома» требует депутат
На содержание членов правления Нацбанка в 2020 году потратили 27 миллионов сомов
Дело «Кумтора». В парламенте требуют дать разъяснения о задержании депутатов
Перед визитом президента в Турцию депутатов заставили срочно одобрить проекты
Совершенствование УК КР. Проекты кодексов поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня
Снова о дресс-коде. Депутата Ирину Карамушкину смутили коленки таксиста
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
Бизнес
Как воспользоваться услугами компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; удаленно Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
23 июня, среда
12:00
COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не на...
11:57
В Кыргызстане предлагают создать дорожный фонд
11:53
Садыр Жапаров прокомментировал дело владельца Karven Генриха Баляна
11:50
COVID-19 в мире. Заразились более 179,1 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
11:38
Дело «Кумтора». Торобая Зулпукарова оставили под стражей