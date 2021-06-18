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Власть

Садыр Жапаров рассказал о фонде развития Нарынской области за счет «Кумтора»

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с жителями Ат-Башинского района.

Глава государства ответил на вопросы, волнующие местных жителей, — о трансформации земель, обеспечении питьевой водой, тарифах на электроэнергию, строительстве социальных объектов, дорожной инфраструктуре и проблемах личного характера.

Садыр Жапаров рассказал о среднесрочных планах развития страны, в том числе о реформе органов местного самоуправления, мерах по повышению объемов производства сельскохозяйственной продукции и снижению процентной ставки льготных кредитов для предпринимателей и фермеров, текущей деятельности по борьбе с коррупцией, работе по привлечению зарубежных инвестиций в различные секторы экономики.

Он рассказал о решении по созданию в ближайшее время фонда развития Нарынской области, в который будет ежегодно отчисляться 0,6 процента от валовой прибыли ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Средства направят на социально-экономическое развитие региона.

В ходе встречи в числе прочих вопросов обсужден проект по строительству торгово-логистического центра на территории Ат-Башинского района.

Президент отметил важность реализации данного проекта, который может стать двигателем экономики области. По его словам, на сегодня инвесторы из разных государств готовы вложить средства в реализацию данного проекта, и здесь начнут располагаться промышленные, текстильные и другие предприятия, производящие множество товаров.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, в беседе с инвесторами он особо подчеркивает, что в первую очередь будет учитывать мнение местного населения, поэтому приехал, чтобы посоветоваться с народом.

Он добавил, что если атбашинцы выступят категорически против, то вопрос строительства торгово-логистического центра, возможно, будет рассматриваться в другом регионе.

Глава государства заметил, что со строительством торгово-логистического центра появится возможность создания до 30 тысяч новых рабочих мест, и это станет большим подспорьем в социально-экономическом развитии Нарынской области, которая сейчас является дотационным регионом.

Жители района отметили, что ранее были против реализации данного проекта из-за неэффективной работы местных властей, которые своевременно не решили вопрос выделения орошаемых земель. Местные жители в целом выступили в поддержку строительства индустриально-торгового логистического центра. Вместе с этим обратили внимание на необходимость проведения разъяснительных работ среди населения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198188/
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