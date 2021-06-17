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Власть

Депутаты лоббируют свои кадры. Глава кабмина о вмешательстве в назначения

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов попросил депутатов не вмешиваться в кадровую политику. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев раскритиковал деятельность кабмина, добавив, что с такими кадрами результативности работы не стоит ждать.

«Пять месяцев для результативности мало. Одно дело, если я работаю год или два. Стараемся как можем. Дайте время. Критиковать, конечно, легко. Некоторые депутаты начинают критиковать, если не выполняется их просьба. Вмешиваются в кадровую политику. Поэтому некоторое высказанное тут недовольство — это субъективное мнение», — ответил глава кабмина.

Некоторые депутаты попросили Улукбека Марипова открыто сказать, кто из нардепов вмешивается в кадровую политику.

«Ну вот Бактыбек Райымкулов просил назначить первым замом акима Панфиловского района. Этого человека не было в кадровом резерве, поэтому мы не назначили», — сказал глава кабмина.

Часть коллег заступилась за Бактыбека Райымкулова, заявив, что он предлагает кадры от имени народа.

«Я тоже предлагал в Кадамджайский акимиат, потому что мы, депутаты, хорошо знаем местное население», — заявил Мурадыл Мадеминов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198059/
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