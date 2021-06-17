Повторные выборы. Для сбора биометрических данных создали мобильные бригады

ЦИК напоминает, что наличие биометрической регистрации служит основанием для включения в список избирателей.

На сегодня в Кыргызстане правом голоса обладают 3 миллиона 606 тысяч 201 человек. При этом Центральная избирательная комиссия постоянно проводит работу по расширению и актуализации списка избирателей.

В преддверии повторных выборов депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенных на 11 июля, возобновлена повторная кампания по сбору биометрических данных избирателей.

С 17 по 21 июня специальные микроавтобусы будут принимать биометрические данные кыргызстанцев.

Там же можно зарегистрироваться по месту проживания (прописка), подать документы на обмен паспорта.

В предварительный список избирателей, которые проголосуют 11 июля на повторных выборах, вошли 610 тысяч 160 человек.

20 июня ЦИК объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.