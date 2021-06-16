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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

На членство в новом составе ЦИК претендуют глава Бишкекской ТИК и нардеп

На членство в новом составе ЦИК претендуют глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов и нардеп Таабылды Тиллаев. Об этом 24.kg рассказал сам Маматов.

Согласно новой Конституции, состав Центризбиркома формируют Жогорку Кенеш и президент: шесть членов ЦИК предлагает глава государства, шесть — ЖК.

По словам Кайрата Маматова, он и Тиллаев подали документы во фракцию «Республика — Ата Журт».

Фракция должна выбрать одного кандидата для выдвижения. Голоса в «РАЖ» разделились в равных долях за обоих кандидатов.

Во фракцию «Бир Бол» подал документы для участия в выборах Абдыжапар Бекматов. Акылбек Эшимов намерен баллотироваться в следующий состав ЦИК от фракции «Кыргызстан».

Полномочия нынешнего состава Центризбиркома истекают 25 июня.

Ссылка: https://24.kg/vlast/197897/
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