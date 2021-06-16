Мыслите позитивно. Министр уверен, что в Кыргызстане нет энергокризиса

Энергетического кризиса в Кыргызстане нет. Об этом журналистам во время пресс-тура на Токтогульское водохранилище сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

По его словам, если постоянно мыслить негативно, то это станет реальностью.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — заключил чиновник.