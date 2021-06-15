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Власть

Садыр Жапаров поручил построить новую дорогу Балыкчи — Барскоон

Садыр Жапаров поручил Министерству транспорта и коммуникаций страны совместно с ЗАО «Кумтор Голд Компани» начать проработку вопроса строительства автодороги Балыкчи — Барскоон. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил важность строительства широкополосной и качественной автомобильной дороги, отвечающей всем необходимым современным стандартам и требованиям для обеспечения непрерывного, безопасного, комфортного движения транспортных средств. Предполагается, что в 2021 году начнутся подготовительные мероприятия и строительные работы.

До осени планируется заасфальтировать ряд участков автодороги и продолжить строительные работы весной 2022-го.

«Садыр Жапаров подчеркнул, что имеющаяся трасса за годы независимости не ремонтировалась, а также имеет невысокую пропускную способность. Президент отметил, что развитие надежной и современной транспортной инфраструктуры даст сильный импульс экономическому развитию региона, в том числе развитию туристической индустрии на южном побережье Иссык-Куля», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197774/
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