Садыр Жапаров съездил на Кумтор. Тенгиз Болтурук показал, как работает рудник

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня ознакомился с работой рудника «Кумтор» после введения на нем временного внешнего управления. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президенту рассказали, что рудник работает бесперебойно и в штатном режиме. Работники ЗАО «Кумтор голд компани» с пониманием встретили введение внешнего управления, заработные платы им выдаются вовремя и в полном объеме, все выплаты и налоги в бюджет страны осуществляются по плану.
Кроме этого, для предоставления студентам практических знаний, а также обеспечения резерва кадров в данной отрасли компания запустила программу летней практики, а также программу двухлетней стажировки для выпускников вузов страны.