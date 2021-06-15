Садыр Жапаров съездил на Кумтор. Тенгиз Болтурук показал, как работает рудник

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня ознакомился с работой рудника «Кумтор» после введения на нем временного внешнего управления. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали, что рудник работает бесперебойно и в штатном режиме. Работники ЗАО «Кумтор голд компани» с пониманием встретили введение внешнего управления, заработные платы им выдаются вовремя и в полном объеме, все выплаты и налоги в бюджет страны осуществляются по плану.

Кроме этого, для предоставления студентам практических знаний, а также обеспечения резерва кадров в данной отрасли компания запустила программу летней практики, а также программу двухлетней стажировки для выпускников вузов страны.

«Президент осмотрел золотоизвлекающую фабрику. Отмечено, что меньше чем за месяц временного внешнего управления «Кумтор Голд Компани» продало 44 тысячи унций золота, в результате получена валовая прибыль в $40 миллионов. Как отметили работники предприятия, при начале разработки более богатой руды ожидается увеличение объемов добычи золота. Садыр Жапаров также посетил карьер, отметив необходимость соблюдения необходимых требований безопасности при проведении горных работ», — говорится в сообщении.