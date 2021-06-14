Садыр Жапаров поручил МВД усилить комплекс мер по предупреждению ДТП

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел усилить комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что в последнее время участилось количество крупных ДТП с человеческими жертвами. Садыр Жапаров особо подчеркнул, что нет ничего ценнее человеческой жизни.

«Поэтому глава государства поручил МВД усилить контроль за выполнением мер, обеспечивающих безопасность дорожного движения, учитывая также начинающийся летний туристический сезон, в период которого многократно увеличивается плотность транспортного потока. Президент также призвал граждан соблюдать ПДД, водителей быть внимательными на дороге, уважать пешеходов и других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.