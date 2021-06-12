Партия «Ата-Журт Кыргызстан» заявила о своем участии в выборах в БГК

«Ата-Журт Кыргызстан» сегодня провела свой съезд, где заявлено об участии партии в предстоящих повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша.

Как сообщили 24.kg в штабе, съезд — обязательное мероприятие для политорганизаций, которые решили участвовать в избирательной кампании. На нем утверждается список кандидатов и презентуется программа, с которой партия вступает в борьбу за мандаты.

Утверждение списка кандидатов, а это интересовало журналистов больше всего, «Ата-Журт Кыргызстан» провела за закрытыми для СМИ дверями. Но по участникам съезда понятно, что в политобъединении решили сделать ставку в основном на новые, не раскрученные лица.

Свою новую партийную программу ата журтовцы назвали городской платформой «Давай с нами!»

В штабе отметили, что программа лаконична, без популистских обещаний, изложена простым и понятным каждому языком. Главный принцип, прозвучавший на съезде, — не врать и не давать избирателям сказочных обещаний.

Проблемы, на которых намерена сфокусироваться «Ата-Журт Кыргызстан», — смог в городе, пробки на дорогах, жилмассивы, недостаточное вовлечение граждан в процессы развития столицы и безработица.

Например, для улучшения экологической ситуации в Бишкеке «Ата-Журт Кыргызстан» намерена лоббировать перевод ТЭЦ с угля на газ в ближайшие три года, принятие экологического паспорта столицы и запрет на ввоз в Кыргызстан топлива ниже класса К4 и К5.

Чтобы горожане были напрямую вовлечены в процесс принятия решений на уровне города, партия предлагает создать несколько интерактивных сервисов и сформировать общественный совет при мэре, который будет ежегодно готовить альтернативный доклад о положении дел в Бишкеке.

Успех борьбы с безработицей, по мнению «Ата-Журт Кыргызстан», напрямую зависит от развития малого и среднего бизнеса. Ему должен быть дан в столице «зеленый свет». Кроме того, в политорганизации считают, что надо стимулировать предприятия, расширяющие занятость, то есть нанимающие, например, каждый год все больше людей на работу, а также расширить количество доступных программ по повышению квалификации и переобучению для взрослых и организовать систему общественно полезного труда.