В ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова

Начальник Юго-Западной таможни Нурбек Айтмаматов, используя свои должностные полномочия, организовал коррупционные схемы по недостоверному декларированию грузов и лжетранзит товаров. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что Нурбек Айтмаматов извлекал значительные теневые доходы.

«Незаконно добытые материальные блага Нурбек Айтмаматов легализовал, приобретая большое количество движимого и недвижимого имущества. В частности, у него более 30 единиц элитных квартир стоимостью около $4,5 миллиона, более 10 машин стоимостью примерно $1 миллион. Часть теневых доходов Айтмаматов легализовал через строительные компании, основными долями которых он владеет. Начальник Юго-Западной таможни водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — рассказали в госкомитете.

Напомним, Нурбека Айтмаматова подозревают в незаконном обогащении. Его задержали 9 июня.