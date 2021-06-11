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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова

Начальник Юго-Западной таможни Нурбек Айтмаматов, используя свои должностные полномочия, организовал коррупционные схемы по недостоверному декларированию грузов и лжетранзит товаров. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что Нурбек Айтмаматов извлекал значительные теневые доходы.

«Незаконно добытые материальные блага Нурбек Айтмаматов легализовал, приобретая большое количество движимого и недвижимого имущества. В частности, у него более 30 единиц элитных квартир стоимостью около $4,5 миллиона, более 10 машин стоимостью примерно $1 миллион. Часть теневых доходов Айтмаматов легализовал через строительные компании, основными долями которых он владеет. Начальник Юго-Западной таможни водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — рассказали в госкомитете.

Напомним, Нурбека Айтмаматова подозревают в незаконном обогащении. Его задержали 9 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197404/
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