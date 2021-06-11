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Власть

Депутат: Кыргызстан может стать финансовым хабом в ЦА, мешает только Нацбанк

Кыргызстан может стать финансовым хабом в Центральной Азии. Об этом на пресс-конференции заявил депутат Самат Ибраев.

По его словам, Кыргызстан должен использовать новые финансовые технологии.

«Блокчейн-платформы, искусственный интеллект, открытый API — прикладной программный интерфейс. Он позволяет юридическим лицам цепляться к цифровым платформам и использовать весь их функционал. Да много чего есть в мире. Мы этого никогда не видели в наших банках. Описанные технологии реально работают и снижают себестоимость транзакций в десятки раз. Эти платформы позволяют обслуживать за час многих клиентов, уменьшая комиссии за обслуживание в разы», — говорит депутат.

Самат Ибраев уверен, что Кыргызстан может в сжатые сроки стать финансовым хабом в ЦА.

«Место сейчас вакантно, приз принесет победителю громадные доходы в бюджет страны и реальный рост благосостояния для жителей. Шансов у нас — один из ста. Впереди уверенно движется Казахстан, в гонку включился Узбекистан», — заявил депутат.

По его словам, новому статусу Бишкека препятствует председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

«Вместе с Толкунбеком Абдыгуловым, который противостоит новым финансовым технологиям, парламент разработал пакет законопроектов по развитию финтеха. Более того, мы ведем успешные переговоры с лидерами финтех-компаний. Они готовы начать работу в Бишкеке», — сообщил Самат Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197296/
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