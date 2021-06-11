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Власть

В Бишкеке могут открыть филиал Казанского федерального университета

Улукбек Марипов встретился с ректором Казанского федерального университета (Республика Татарстан, Российская Федерация) Ильшатом Гафуровым. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области образования и науки между Кыргызстаном и Татарстаном, а также возможность открытия филиала КФУ в Бишкеке.

Стоит отметить, что Казанский федеральный университет стал одним из лучших в мире по версии QS World University Rankings 2022. Он занял 347-е место.

«Кыргызско-татарстанское сотрудничество в сфере образования и науки имеет все предпосылки для дальнейшего развития. Убежден, что приход одного из ведущих образовательных заведений не только Республики Татарстан, но и всей Российской Федерации в образовательный сектор нашей республики придаст положительный импульс развитию местной системы высшего образования. Мы высоко оцениваем многолетнее, последовательное и плодотворное сотрудничество в области образования и науки с Российской Федерацией, в том числе и с Республикой Татарстан», — сказал Улукбек Марипов.

Стороны выразили готовность в активизации сотрудничества в вопросах распространения новейших образовательных технологий, формирования и внедрения новых стандартов, определяющих качество подготовки специалистов между соответствующими высшими учебными заведениями КР и КФУ.

Ильшат Гафуров выразил надежду, что планируемое открытие филиала университета позволит укрепить и продолжить развитие кыргызско-татарстанского сотрудничества в сфере образования и науки.

По его словам, в настоящее время образовательное учреждение готовит кадры по 87 специальностям. Он отметил, что университет готов начать активную работу по разработке совместных образовательных программ «2+2» и «3+1» с вузами страны.

Улукбек Марипов поручил Министерству образования и науки подготовить дорожную карту по сотрудничеству между вузами.

Напомним, правительство Российской Федерации на ежегодной основе выделяет квоты для обучения граждан Кыргызской Республики в высших учебных заведениях РФ. Сейчас в них обучаются более 15 тысяч кыргызстанцев, из них 6 тысяч 567 — по целевой квоте на бюджетной основе.

В Казанском федеральном университете в 2020-2021 учебном году обучается 91 гражданин нашей страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197274/
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