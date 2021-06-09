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Власть

Тет-а-тет. О чем говорили на переговорах Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня в рамках официального визита в Анкару встретился с лидером Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным пресс-службы главы государства, встреча состоялась в формате тет-а-тет.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого двустороннего и многостороннего сотрудничества, актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также приоритеты сотрудничества в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и ход реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках стратегического партнерства.

Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган продолжат переговоры в рамках пятого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197071/
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