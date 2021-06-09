Осенью кыргызстанцам предстоит избрать седьмой созыв Жогорку Кенеша. Согласно новой Конституции, принятой на референдуме 11 апреля, выборная система будет изменена, а число депутатов сократится до 90 человек.

Парламентские выборы часто служили основой для нестабильности и даже госпереворотов в стране. Новые власти тоже решили перекроить избирательное законодательство, уверяя, что это только во благо.

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На сайте главы государства опубликован законопроект о внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Эксперты Центра политико-правовых исследований изучили документ и объяснили, что изменится в избирательной системе и какие новшества для граждан и потенциального кандидата в депутаты он содержит.

Хорошо забытое старое

В опубликованном законопроекте указано, что 55 депутатов будут избираться по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, 35 — по мажоритарной (одномандатным округам).

Эксперты считают, что сохранение нормы о выдвижении кандидатов от политических партий — позитивный момент в развитии избирательной системы.

Политические партии смогут выдвигать кандидатов по обоим видам избирательных систем.

В Кыргызстане будет не смешанная, а параллельная избирательная система.

Помимо единого республиканского округа, будет 35 одномандатных округов с равным числом избирателей. ЦИК должна будет заранее опубликовать порядковые номера этих округов, списки избирателей в них и обозначить границы. Те, кто на день голосования будет находиться за пределами республики, будут голосовать согласно приписке к определенному округу.

Что нового для кандидатов

Увеличивается возраст кандидатов в депутаты ЖК. В действующей норме выдвигаться может кыргызстанец, достигший 21 года. По новому закону на день проведения выборов кандидату должно быть 25 лет. При этом один человек может быть выдвинут кандидатом только в одном избирательном округе.

Новым в законопроекте является то, что с момента выдвижения кандидаты, которые являются государственным или муниципальным политическим служащим (за исключением президента, депутата парламента и депутата местного кенеша), а также руководителем государственного или муниципального предприятия, учреждения, должны уволиться.

Кандидаты также должны представить сведения о своих доходах и имуществе, а также своих родственников либо копию единой декларации за предыдущий год.

Для потенциальных кандидатов в депутаты законопроект предусматривает возможность выдвинуться по одной из двух избирательных систем: единому округу либо одномандатному, а также два способа выдвижения: через партию либо через собрание избирателей.

Причем от партии кандидат может быть выдвинут как в едином округе, так и в одномандатном.

Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, вносят залог в 1 миллион сомов. Для участия в парламентских выборах по единому округу партия должна преодолеть республиканский барьер в 3 процента и региональный — 0,7 процента в каждой области и двух городах — Бишкеке и Оше.

Политобъединения должны выдвинуть список кандидатов в количестве не более 55 человек. При этом соблюсти определенные требования представительства:

в списке не должно быть более 70 процентов кандидатов одного пола с разницей очередности не более двух позиций;

не менее 15 процентов кандидатов должны быть моложе 35 лет, не менее трех из них в числе первых 25;

не менее 15 процентов — представители различных этносов и трое из них в числе первых 25 кандидатов;

не менее двух кандидатов — лица с ограниченными возможностями здоровья и один из них в числе первых 25 кандидатов.

Поскольку в регионах и двух городах избирательный порог составляет 0,7 процента, получается, что фактический общестрановой порог не 3 процента, как написано в законопроекте, а 6,3 процента. То есть более чем в два раза выше, чем представляется.

Логичнее было бы снизить региональный порог, чего сделано не было.

Ищите женщину

В законопроекте закреплены признанные международным сообществом достижения Кыргызстана в отношении представительства женщин в выборных органах власти.

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Несмотря на прежние защитные меры, в настоящее время в ЖК женщин-депутатов осталось менее 20 процентов. В рассматриваемом законопроекте сохранилось требование, что в случае досрочного прекращения полномочий депутата-женщины, избранной по единому округу, ее мандат передается следующему зарегистрированному кандидату того же пола.

Конечно, это не сравнится с достижениями некоторых стран, как, например, Бельгии или скандинавских государств, но обсуждаемый законопроект улучшил возможности для избрания женщин-депутатов.

По законопроекту разница в очередности между кандидатами одного пола в списке партий не должна превышать двух позиций, в отличие от редакции действующего закона — трех позиций.

В одномандатных округах в дополнение к партиям кандидаты могут быть выдвинуты собранием граждан, проживающих в этом округе.

Для самовыдвижения по одномандатному округу кандидат в депутаты ЖК подает в ТИК заявление о намерении баллотироваться. Однако этого недостаточно. Кандидатура должна быть поддержана более половиной участников собрания, на котором должно присутствовать не менее 100 избирателей. Этот факт будет проверяться.

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В одномандатном округе кандидат вне зависимости от способа выдвижения — через партию или через собрание избирателей — вносит избирательный залог в размере 100 тысяч сомов.

Поскольку формула выборов простая — избранным признается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей, то стимулов для участия в выборах для слабых, не имеющих шансов победить кандидатов, нет. Поэтому, надо полагать, шум от участия слишком большого числа кандидатов, не умеющих рассчитывать свои шансы, значительно поубавится.

К тому же избирательный залог не возвращается кандидатам по одномандатному округу, получившим менее 5 процентов голосов, и партиям, не набравшим более 1 процента. Если регистрация кандидата и списка партии была отменена либо итоги голосования по нему были признаны недействительными, то избирательный залог также не возвращается.

Новшества для избирателя

По новому закону избиратель сможет проголосовать по двум системам сразу. Каждый пришедший на участок получит два бюллетеня — по единому округу и по одномандатному.

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В бюллетене по единому избирательному округу указываются наименования политических партий. А на выборах по одномандатным избирательным округам бюллетень содержит фамилии, имена, отчества, год рождения кандидатов. Очередность партий и кандидатов в бюллетене определяется жеребьевкой.

В обоих видах бюллетеней справа от наименований партий либо кандидатов будет изображен пустой квадрат. В конце обоих бюллетеней есть строка «Против всех» — тоже с пустым квадратом справа.

Избирателю следует поставить в каждом из двух бюллетеней отметку в соответствующий квадрат возле выбранного кандидата, партии или «Против всех».

Особенность предлагаемой избирательной системы в том, что выборы в одномандатных округах тесно связаны с местными сообществами. В одномандатном округе может проголосовать только прописанный по месту избиратель.

При этом отметка о регистрации места жительства в паспорте должна быть сделана не менее чем за три месяца до дня голосования. Но будет ли в них избиратель голосовать только за представителя своего региона в парламенте или отдаст предпочтение действительно достойному кандидату из любой части нашей страны, то есть будет иметь не местечковую, а более высокую гражданскую позицию, покажут предстоящие выборы в ЖК.

Избиратель обязан проверить себя в списках онлайн либо в своей участковой комиссии, уточнить свои данные. Предварительный список избирателей размещается на сайте ЦИК за 80 дней до дня голосования в разрезе административно-территориальных образований, а в избирательных участках — за 70 дней. Для того чтобы внести или исправить свои данные в списках избирателей, нужно обратиться в соответствующую УИК не позднее чем за 15 дней до дня голосования.

Окончательный список избирателей вывешивается на участках за семь дней до дня голосования. Остальные процедуры для избирателя будут, как на предыдущих выборах.

Новым в законопроекте является то, что право проголосовать обеспечивается также в местах лишения свободы для осужденных за совершение преступлений по неосторожности. Это была рекомендация ОБСЕ. Избиратели за пределами Кыргызстана участвуют в голосовании так же, как и на прежних выборах.

Угрозы нарушений выборного законодательства

В законопроекте приняты серьезные меры против грубых нарушений на выборах, таких как подкуп и использование административного ресурса. ЦИК вправе признать итоги голосования по кандидату или списку партии недействительными, если имели место грубые нарушения с их стороны, которые не позволяют с достоверностью установить исход выборов или повлияли на волеизъявление избирателей.

Признать недействительными итоги голосования могут и после дня голосования. В этом случае голоса избирателей, отданные за нарушившего кандидата или партию, признаются недействительными.

При распределении депутатских мандатов эти голоса избирателей не учитываются в качестве принявших участие. Это повлияет на подсчет процента голосов, полученных другими партиями и кандидатами, что открывает некоторым из них доступ к распределению мандатов.

Все это в целом стимулирует кандидатов и партии не нарушать выборное законодательство, не заниматься подкупом и использованием админресурса. Кандидат или партия, по которым итоги голосования признаны недействительными, не допускаются к следующим выборам депутатов Жогорку Кенеша.

Еще один важный момент касается домкомов. Председатели домовых, уличных, квартальных комитетов и ТСЖ не должны чинить препятствия желающим баллотироваться, им прописано оказывать организационное содействие всем на равной основе для участия в собраниях по выдвижению кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.