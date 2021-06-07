Интересы гражданина должны преобладать над амбициями судей, заявил президент

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Судебная и правоохранительная системы должны быть прозрачными, а их действия должны находиться под контролем общественности.

Глава государства считает, что в результате реформ отношение судебной системы к гражданам должно измениться, сделав защиту прав человека ключевым критерием посредством законодательства. И сделает судебную систему открытой, доступной ветвью власти, понятной рядовым гражданам.

Новое законодательство должно предусматривать эффективные механизмы защиты людей от угрозы пыток, борьбы с дискриминацией и включать механизмы справедливого и эффективного расследования пыток.

«В процессе совершенствования существующих кодексов и законов интересы гражданина, каждого человека должны преобладать над амбициями судебного органа. Мероприятия по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями Конституции Кыргызской Республики», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент также акцентировал внимание на том, что, прежде чем принимать меры по гуманизации законодательства, необходимо проанализировать результаты его предыдущих этапов. Так как данный процесс влияет на способность государства бороться с преступностью.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Жогорку Кенеш будет играть важную роль в реализации предстоящих реформ по совершенствованию судебной и правоохранительной системы.

В целях реализации положений новой Конституции, регулирующих судебную систему, в скором времени он внесет от своего имени законопроекты о судебной реформе.

Глава государства обращается к Жогорку Кенешу с тем, чтобы депутаты рассмотрели данный пакет законопроектов вне очереди. Это необходимо для того, чтобы ускорить структурные изменения в судебной системе и повысить эффективность судебного разбирательства, создать новый Совет юстиции, Совет судей.