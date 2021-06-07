20:07
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Власть

Интересы гражданина должны преобладать над амбициями судей, заявил президент

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Судебная и правоохранительная системы должны быть прозрачными, а их действия должны находиться под контролем общественности.

Глава государства считает, что в результате реформ отношение судебной системы к гражданам должно измениться, сделав защиту прав человека ключевым критерием посредством законодательства. И сделает судебную систему открытой, доступной ветвью власти, понятной рядовым гражданам.

Новое законодательство должно предусматривать эффективные механизмы защиты людей от угрозы пыток, борьбы с дискриминацией и включать механизмы справедливого и эффективного расследования пыток.

«В процессе совершенствования существующих кодексов и законов интересы гражданина, каждого человека должны преобладать над амбициями судебного органа. Мероприятия по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями Конституции Кыргызской Республики», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент также акцентировал внимание на том, что, прежде чем принимать меры по гуманизации законодательства, необходимо проанализировать результаты его предыдущих этапов. Так как данный процесс влияет на способность государства бороться с преступностью.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Жогорку Кенеш будет играть важную роль в реализации предстоящих реформ по совершенствованию судебной и правоохранительной системы.

В целях реализации положений новой Конституции, регулирующих судебную систему, в скором времени он внесет от своего имени законопроекты о судебной реформе.

Глава государства обращается к Жогорку Кенешу с тем, чтобы депутаты рассмотрели данный пакет законопроектов вне очереди. Это необходимо для того, чтобы ускорить структурные изменения в судебной системе и повысить эффективность судебного разбирательства, создать новый Совет юстиции, Совет судей.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/196644/
просмотров: 1049
Версия для печати
Материалы по теме
Взятка в $50 тысяч. Эмиль Жамгырчиев хочет выехать за границу
Денис Бердаков о том, почему государство больше не бандит, а у власти есть воля
Видео с пьяным судьей. Президенту предложили уволить Дамирбека Онолбекова
Президент Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Турцию
Видео с пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Власти могут оказаться жертвой своей реформы, считает Чолпон Джакупова
ДТП с кортежем президента. Возбуждено уголовное дело
Конституционный суд не может рассматривать жалобы граждан — нет законов
Следователи, прокуроры и судьи должны научиться работать в конкурентной среде
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину
Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
20:03
Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме в Бишкеке Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме...
19:53
Главный тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру с Монголией
19:48
Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле
19:35
В Калугу (Россия) можно будет летать из Бишкека и Оша с 8 июня
19:23
Внимание, розыск! Милиция два года не может найти 48-летнего Урмата Калдаева