Закон что дышло. Что предлагает Садыр Жапаров для реформы судебной системы

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Он выразил уверенность в том, что сейчас есть возможность реально реализовать необходимые меры по реформированию судебной системы и на это у руководства страны есть воля.

«Негативные изменения в судебной системе и правоохранительных органах способствуют росту правового нигилизма в обществе, что приводит к неуважению к закону и недоверию к государству. Пора принять срочные меры по преодолению стереотипов нашего народа: «Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло». Мы должны создать судебные органы, которые могут реально обеспечивать незыблемость основ конституционного строя, защищать правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц», — заявил глава государства.

Садыр Жапаров также отметил важность обеспечения эффективной судебной защиты прав и законных интересов собственности и хозяйствующих субъектов, которые способствуют экономическому развитию и притоку инвестиций в страну.

«Таким образом, мы должны начать кардинально менять национальную правоохранительную и судебную систему. Пора пересмотреть предыдущий опыт, создать эффективную правоохранительную и судебную системы в интересах народа, активизировать судебную реформу», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, наличие гармоничных законов, отражающих потребности общественного развития, является важным условием эффективного функционирования правоохранительных и судебных органов.

«Законодательство не должно быть препятствием для правоохранительных и судебных процессов, а должно соответствовать современным требованиям. Поэтому считаю, что работа по качественному обновлению и совершенствованию законодательства должна включать следующие ключевые этапы: первый этап — оценка текущего состояния законодательства, регулирующего вопросы расследования и судопроизводства, выявление их основных противоречий и отправных точек для улучшения; второй этап — определение текущих, основных перспективных направлений совершенствования законодательства и их реализации», —сказал он.