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Власть

Садыр Жапаров об основных задачах Совета по совершенствованию судебной системы

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Он подчеркнул, что наиболее действенным способом разрешения любого социального конфликта является правовая защита.

«Цель по стабилизации гражданского общества будет реализована только тогда, когда будет решен ряд вопросов по оптимизации законодательных и правоприменительных процессов, а механизм судебной защиты будет использоваться законно и обоснованно. Поэтому для решения вопросов правовой защиты 31 марта этого года я подписал Указ «О Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, совет является консультативно-совещательным органом, созданным для совершенствования деятельности судов и правоохранительных органов, а также подготовки предложений по разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих организацию их деятельности.

Также при совете создана специальная экспертная рабочая группа для анализа и разработки предложений, направленных на устранение правовых пробелов и коллизий в действующих уголовном, гражданском, административном и исполнительном кодексах. Ее возглавляет генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Садыр Жапаров отметил, что основными задачами экспертной рабочей группы являются:

— повышение эффективности и качества правосудия;

— достижение прозрачности правоохранительной и судебной систем;

— обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод человека и гражданина;

— защита свободы слова и печати, свободы СМИ;

— прекращение необоснованного и чрезмерного вмешательства уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства и усиление защиты законных прав инвесторов;

— соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, а также вступивших в силу международных договоров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, которые являются неотъемлемой частью правовой системы;

— повышение ответственности следственных органов и судей за качество отправления правосудия;

— приведение законодательства в соответствие с нормами и международными стандартами международного права в области прав человека, обеспечение расширения судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступа к правосудию.

— обеспечение реализации принципов открытости и прозрачности правосудия;

— повышение доверия граждан к правосудию.

Группа работала с участием представителей судебной системы, правоохранительных органов, гражданского общества, независимых экспертов и представителей международных организаций.

Садыр Жапаров отметил, что эксперты подготовили проекты законов по наиболее актуальным вопросам и проблемам судебной системы и судопроизводства, состоящие из анализа и рекомендаций по ряду приоритетных направлений судебной реформы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196630/
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