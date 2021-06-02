Пострадавшие дома в Баткене. Военные действия не входят в страховые случаи

Пострадавшие в Баткенской области в результате военной агрессии Таджикистана дома не подпадают под страховые случаи и рассматриваются сейчас в правительстве по другой форме. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Арзыбек Кожошев.

По его словам, в законе все страховые случаи четко прописаны.

«Мы сегодня дали запрос, нет официального заключения. После его получения рассмотрим, но массовые беспорядки, военные действия не входят в страховой случай», — добавил зампредседателя Госстраховой организации Тимур Рыспаев.

По данным Тимура Рыспаева, среди пострадавших домов в Баткене 17 были застрахованы. Всего в Баткене застраховано 9 тысяч 169 домов.