12:52
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Пострадавшие дома в Баткене. Военные действия не входят в страховые случаи

Пострадавшие в Баткенской области в результате военной агрессии Таджикистана дома не подпадают под страховые случаи и рассматриваются сейчас в правительстве по другой форме. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Арзыбек Кожошев.

По его словам, в законе все страховые случаи четко прописаны.

«Мы сегодня дали запрос, нет официального заключения. После его получения рассмотрим, но массовые беспорядки, военные действия не входят в страховой случай», — добавил зампредседателя Госстраховой организации Тимур Рыспаев.

По данным Тимура Рыспаева, среди пострадавших домов в Баткене 17 были застрахованы. Всего в Баткене застраховано 9 тысяч 169 домов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/196084/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуацию на кыргызско-таджикской границе обсудили главы МИД США и РТ
Между кыргызским селом Максат и таджикским Овчу-Калача организуют пеший патруль
Большие маленькие жертвы. О детях Баткена, пострадавших в конфликтах на границе
Погибшей в приграничном конфликте 12-летней Мадине Рахматжановой посвятили книгу
Экстрадиция кыргызстанца в РТ. Срок содержания Мажитова продлен на три месяца
Президент посетил в Баткене пограничную заставу «Капчыгай» и войсковую часть
Помощь баткенцам. Мигранты собрали более 18 миллионов сомов
Еще 70 детей и 20 учителей из Баткена отдохнут на Иссык-Куле
Дорога Самаркандек — Мадиген — Даркум обеспечит 17 сел коротким путем в Исфану
В Баткенской области продолжаются встречи президента с пострадавшими в конфликте
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Акылбек Жапаров назначен министром экономики и&nbsp;финансов Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
Теперь оплата картами через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии! Теперь оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
2 июня, среда
12:50
Стратегию развития туризма до 2030 года разработали в Кыргызстане Стратегию развития туризма до 2030 года разработали в К...
12:50
Забастовка маршрутчиков. Мэрия сегодня направит проект постановления в БГК
12:40
«Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
12:39
Сменился представитель Кыргызстана в ООН и других международных организациях
12:38
Исчезновение Орхана Инанды. У посольства Турции в Бишкеке вновь митингуют