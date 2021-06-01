Садыр Жапаров принял директора катарской благотворительной организации

Садыр Жапаров встретился с главным исполнительным директором благотворительной организации «Катар Черити» Юсуфом бин Ахмедом Аль-Кувари. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обсуждены вопросы активизации и продолжения сотрудничества по гуманитарным, социально-экономическим и образовательным проектам. Как отметил Садыр Жапаров, Кыргызстан придает большое значение всестороннему развитию и расширению сотрудничества с Катаром и заинтересован в выводе отношений между государствами на более высокий уровень.

Он высоко оценил гуманитарные проекты, реализуемые при поддержке благотворительной организации, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана.

Глава государства отметил большие возможности страны в аграрном секторе и предложил продолжить сотрудничество по улучшению инфраструктуры отдаленных районов, в частности по строительству социальных объектов, реализации сельскохозяйственных проектов, налаживанию производства и другое.

Садыр Жапаров призвал собеседника к совместной реализации образовательных проектов.

В частности предложил рассмотреть возможность открытия центров по изучению информационных технологий, английского и арабского языков, предоставления соответствующего оборудования и обеспечения интернет-связью учащихся из отдаленных районов страны.

Юсуф бин Ахмед Аль-Кувари в ответ подчеркнул, что катарская сторона настроена на позитивные двусторонние отношения, а также готова и далее содействовать реализации проектов в различных сферах. По его словам, начиная с 2019 года, «Катар Черити» реализовала более 2 тысяч проектов, а одними из основных направлений являются оказание поддержки социально уязвимым слоям населения, строительство школ и дорог.

Как подчеркнул Юсуф бин Ахмед Аль-Кувари, по всему миру организация имеет 60 филиалов, при этом уделяется особое внимание филиалу в Кыргызстане ввиду дружеских отношений между странами.