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Власть

Названия двух ведомств изменены. Внесены поправки в указ о кабинете министров

Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменения в указ президента Кыргызской Республики «О кабинете министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года».

Уточняется, что в целях оптимизации системы управления, руководствуясь частью 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, постановляется внести в указ № 114 изменение. Абзацы 13 и 14 пункта 3 изложены теперь в следующей редакции:

  • Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;
  • Министерство инвестиций Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195708/
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