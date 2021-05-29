Названия двух ведомств изменены. Внесены поправки в указ о кабинете министров

Садыр Жапаров подписал Указ «О внесении изменения в указ президента Кыргызской Республики «О кабинете министров Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года».

Уточняется, что в целях оптимизации системы управления, руководствуясь частью 1 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, постановляется внести в указ № 114 изменение. Абзацы 13 и 14 пункта 3 изложены теперь в следующей редакции:

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

Министерство инвестиций Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.