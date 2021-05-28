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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Погибших на границе военнослужащих посмертно наградили медалью «Эрдик»

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому военнослужащие Погранслужбы ГКНБ посмертно награждены медалями «Эрдик». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга награждены посмертно:

  • капитан Погранслужбы ГКНБ Кубанычбеков Эсентур Кубанычбекович;
  • капитан Погранслужбы ГКНБ Манасбек уулу Нурсултан;
  • прапорщик Погранслужбы ГКНБ Юлдашев Бекзодбек Давлатбекович.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.

Ссылка: https://24.kg/vlast/195549/
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