Списали штрафы чиновникам. Парламент проверит работу компании «Вега»

В Жогорку Кенеше предлагают создать депутатскую комиссию по проверке деятельности ОсОО «Вега оперейтинг компани», реализующего проект «Безопасный город». С таким предложением выступила фракция «Бир Бол».

По словам депутата Айбека Осмонова, комиссия проверит информацию о списании штрафов некоторым чиновникам.

«Есть информация, что компания списала штрафы чиновникам и близким себе людям. Получается, что простые люди платят штрафы, а должностные лица — нет. Закон должен быть для всех единым. Предлагаем создать комиссию», — сказал он.