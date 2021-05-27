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Власть
Сюжет: Безопасный город

Списали штрафы чиновникам. Парламент проверит работу компании «Вега»

В Жогорку Кенеше предлагают создать депутатскую комиссию по проверке деятельности ОсОО «Вега оперейтинг компани», реализующего проект «Безопасный город». С таким предложением выступила фракция «Бир Бол».

По словам депутата Айбека Осмонова, комиссия проверит информацию о списании штрафов некоторым чиновникам.

«Есть информация, что компания списала штрафы чиновникам и близким себе людям. Получается, что простые люди платят штрафы, а должностные лица — нет. Закон должен быть для всех единым. Предлагаем создать комиссию», — сказал он.

Ссылка: https://24.kg/vlast/195422/
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