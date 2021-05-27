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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержание Азиза Суракматова. ГКНБ показал список имущества экс-мэра Бишкека

Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В ведомстве информируют, что были установлены факты коррупции и незаконного обогащения. По версии следствия, активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 миллионов.

Список имущества бывшего чиновника, распространенный пресс-центром ГКНБ:

  • строительная компания «Елизавета»;
  • ОсОО «Центр Офис» (сдача внаем недвижимого имущества);
  • Охранно-детективное агентство «Слон»;
  • агентство недвижимости «Слон»;
  • ОсОО «Микрокредитная компания «Финанс кредит строй»;
  • компания «Новый город»;
  • компания «Папа Карло»;
  • компания Sphere KG;
  • ОсОО «Столица Строй», «Столица» и «Столица плюс»;
  • ОсОО «Ливерпуль»;
  • ОсОО «Ак-Нан»;
  • ОсОО «Поларис Групп»;
  • ОсОО «Юрист Риэлт Строй»;
  • ОсОО «Самолет»;
  • центр отдыха «Улитка»;
  • коттеджи в селе Бостери (на территории санатория «Кыргызское взморье») оформлены на сестру и брата Суракматова;
  • коттедж в селе Сары-Ой (центр отдыха «Ак-Марал») оформлен на супругу Суракматова Джумалиеву А.Д.

Отметим, что пресс-центр ГКНБ также предоставил 33 фото имущества, якобы принадлежащего Азизу Суракматову. Однако на них видно только три объекта, снятых с разных ракурсов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195404/
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