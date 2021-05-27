Задержание Азиза Суракматова. ГКНБ показал список имущества экс-мэра Бишкека

Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В ведомстве информируют, что были установлены факты коррупции и незаконного обогащения. По версии следствия, активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 миллионов.

Список имущества бывшего чиновника, распространенный пресс-центром ГКНБ:

строительная компания «Елизавета»;

ОсОО «Центр Офис» (сдача внаем недвижимого имущества);

Охранно-детективное агентство «Слон»;

агентство недвижимости «Слон»;

ОсОО «Микрокредитная компания «Финанс кредит строй»;

компания «Новый город»;

компания «Папа Карло»;

компания Sphere KG;

ОсОО «Столица Строй», «Столица» и «Столица плюс»;

ОсОО «Ливерпуль»;

ОсОО «Ак-Нан»;

ОсОО «Поларис Групп»;

ОсОО «Юрист Риэлт Строй»;

ОсОО «Самолет»;

центр отдыха «Улитка»;

коттеджи в селе Бостери (на территории санатория «Кыргызское взморье») оформлены на сестру и брата Суракматова;

коттедж в селе Сары-Ой (центр отдыха «Ак-Марал») оформлен на супругу Суракматова Джумалиеву А.Д.

Отметим, что пресс-центр ГКНБ также предоставил 33 фото имущества, якобы принадлежащего Азизу Суракматову. Однако на них видно только три объекта, снятых с разных ракурсов.