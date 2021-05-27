Задержание Азиза Суракматова. ГКНБ показал список имущества экс-мэра Бишкека

Экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
В ведомстве информируют, что были установлены факты коррупции и незаконного обогащения. По версии следствия, активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 миллионов.
Список имущества бывшего чиновника, распространенный пресс-центром ГКНБ:
- строительная компания «Елизавета»;
- ОсОО «Центр Офис» (сдача внаем недвижимого имущества);
- Охранно-детективное агентство «Слон»;
- агентство недвижимости «Слон»;
- ОсОО «Микрокредитная компания «Финанс кредит строй»;
- компания «Новый город»;
- компания «Папа Карло»;
- компания Sphere KG;
- ОсОО «Столица Строй», «Столица» и «Столица плюс»;
- ОсОО «Ливерпуль»;
- ОсОО «Ак-Нан»;
- ОсОО «Поларис Групп»;
- ОсОО «Юрист Риэлт Строй»;
- ОсОО «Самолет»;
- центр отдыха «Улитка»;
- коттеджи в селе Бостери (на территории санатория «Кыргызское взморье») оформлены на сестру и брата Суракматова;
- коттедж в селе Сары-Ой (центр отдыха «Ак-Марал») оформлен на супругу Суракматова Джумалиеву А.Д.
Отметим, что пресс-центр ГКНБ также предоставил 33 фото имущества, якобы принадлежащего Азизу Суракматову. Однако на них видно только три объекта, снятых с разных ракурсов.