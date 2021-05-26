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Власть

Проводить инвентаризацию законов по принципу «гильотины» не будут

Министерство юстиции решило отказаться от принципа «гильотины» при инвентаризации законодательной базы Кыргызстана. Информацию об этом 24.kg подтвердила глава ведомства Асель Чынбаева.

По ее словам, законопроект о нормативно-правовых актах проходит общественное обсуждение. Поступило много обращений и предложений от бизнеса, общественности, юридического сообщества.

«Недавно мы проводили очередную встречу с неправительственными организациями и юристами. Было озвучено, что мы можем пересмотреть законопроект об НПА, делать инвентаризацию без этих строгих рамок», — рассказала Асель Чынбаева.

При этом она отметила, что отказ от «гильотины» при инвентаризации не означает остановку самого процесса. Он идет, создано шесть рабочих групп, которые изучают законодательство.

«Мы все равно будем стараться провести инвентаризацию к сроку, предусмотренному в указе президента, то есть к 31 декабря 2021 года. Если возникнет такая необходимость, будут законы, которые нужно рассматривать дольше, то этот срок будет предоставлен. Мы не будем торопиться», — заключила министр юстиции.

Напомним, одним из своих первых указов президент Садыр Жапаров поручил провести полную инвентаризацию законов. Чиновники предложили, по сути, изменить всю законодательную базу страны. Однако эксперты и юристы выступили против пересмотра НПА в столь короткие сроки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195258/
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