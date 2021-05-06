«Адилет»: Отмена 400 законов содержит не просто риски, а угрозы

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову.

В заявлении говорится, что в целях реализации указа от 8 февраля правительство осуществляет широкомасштабную инвентаризацию законодательства Кыргызстана. Правовая Клиника «Адилет» осознает необходимость проведения этой работы, в связи с чем направила своих юристов для включения в экспертные группы.

Представители аппарата президента применяют чрезвычайно рискованные методы, вызывающие резкую критику общества.

В обращении Чолпон Джакуповой говорится, что, объявив об использовании так называемого принципа «гильотины», чиновники предлагают признать утратившими силу около 400 основных законов, регулирующих почти все сферы жизнедеятельности, с последующим принятием новых документов.

При этом остается очень высокой вероятность отмены действия сотен важных законов, что недопустимо в правовом государстве. Принцип регуляторной «гильотины» был полностью извращен, а предлагаемый метод является уникальным изобретением наших чиновников. Из обращения Чолпон Джакуповой президенту Садыру Жапарову

15 апреля опубликован проект Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» в новой редакции, разработанный Министерством юстиции. Однако, как указывает юрист, несмотря на то, что для подготовки этого документа у правительства было около двух месяцев, законопроект содержит большое количество существенных недочетов. К примеру, предлагается установить, что Конституция больше не будет являться нормативным правовым актом.

По мнению Чолпон Джакуповой, это полный абсурд. Таким образом, даже при наличии достаточного времени главный государственный орган, отвечающий за качество законов, допускает столь серьезные недоработки.

В этой связи общество испытывает вполне обоснованную тревогу в связи с перспективой одновременной отмены 400 законов.

Помимо этого, правительство сообщает о планах по внедрению с 1 января 2022 года нового Налогового кодекса, также в ближайшем будущем будут внесены поправки в избирательное законодательство.

«Несмотря на создание различных экспертных групп, государственные органы разрабатывают законы без участия общественности, предоставляя уже готовые проекты документов. При этом государственные структуры не принимают во внимание рекомендации общества, власть игнорирует голос народа. К примеру, к законопроекту, предполагающему отмену действия около 400 законов Кыргызстана, поступает очень много замечаний, в том числе и от государственных органов, однако ни одно из них не было учтено. Государственные институты попросту не могут предоставить качественные ответы с аргументированным обоснованием своих инициатив», — указывает Чолпон Джакупова.

Она отмечает, что прикрываясь указаниями президента, высокопоставленные чиновники аппарата главы государства и других госорганов продвигают узковедомственные, а возможно, и личные интересы, которые прямо противоречат Конституции, действующей законодательной базе, международным стандартам прав человека, принципам верховенства права, а также элементарной логике.

«Колоссальные по своему объему изменения, разрабатываемые на различных площадках в столь сжатые сроки, будут неизбежно приводить к большому количеству пробелов и коллизий в законах. В результате несовершенства законодательства люди будут ежедневно сталкиваться с серьезными проблемами в ходе правоприменительной практики. В свою очередь стабильное законодательство является залогом устойчивости государственной власти, поэтому к любым изменениям нужно относиться с осторожностью, качественно прорабатывать и вносить точечные поправки лишь в тех случаях, когда есть реальная необходимость», — подчеркивает Чолпон Джакупова.

Обозначенные выше инициативы и их совокупности содержат не просто риски, но и реальные угрозы безопасности государства, поскольку могут привести к коллапсу правовой системы республики и катастрофическому параличу деятельности всего государственного аппарата. Из обращения Чолпон Джакуповой президенту Садыру Жапарову

Юрист отмечает абсолютную несвоевременность широкомасштабного изменения законов, особенно в условиях тяжелого социально-экономического положения в стране, усугубляемого беспрецедентным давлением правоохранительных органов на бизнес. По данным Национального статистического комитета, в первом квартале текущего года ВВП Кыргызстана уменьшился на 9,4 процента, Всемирный банк прогнозирует увеличение уровня бедности в 2021 году до 35 процентов при устойчивом росте потребительских цен, стоимости бензина и продолжающемся оттоке капитала. Эти цифры отражают лишь официальную статистику, но реальное положение экономики может быть гораздо хуже.

«В этой связи хотелось бы отметить, что Конституция и действующее законодательство Кыргызстана ни в коей мере не препятствуют реализации заявленных президентом реформ и планов. Столь резкие и непродуманные инициативы еще больше усугубят критически тяжелое экономическое положение республики. Военная агрессия со стороны Таджикистана, в результате которой были убиты 36 наших граждан, также является сигналом о необходимости срочного повышения качества системы государственного управления. Эти события вновь демонстрируют, что в тяжелое время весь народ Кыргызстана, независимо от национальной принадлежности и места жительства, помогает бороться с последствиями трагедии, отправляя пострадавшим в Баткенской области финансовую и материальную помощь, продукты питания, одежду, лекарства. Аналогичным образом общество консолидировалось во время борьбы с последствиями пандемии коронавируса летом 2020 года. Подлинное единство народа и государственной власти достигается именно в такие моменты, когда объединяется все общество, включая рядовых граждан, представителей гражданского общества, бизнеса и государственных структур», — сказала Чолпон Джакупова.

В эти печальные дни формируется хрупкая стабильность, которую власть должна сохранить. Мы просим не забывать о взаимной поддержке не только в период кризиса, но и когда дело касается защиты прав человека, соблюдения законов, прозрачного и справедливого управления государством. Из обращения Чолпон Джакуповой президенту Садыру Жапарову

В целях снижения указанных выше рисков, недопущения правового коллапса, а также обеспечения стабильности жизнедеятельности общества и государства просят пересмотреть методы работы по изменению законодательства, а именно:

обеспечить точное соответствие подготавливаемых программ и проектов законов подписанным обязательствам республики в области прав человека и верховенства права, а также Конституции Кыргызстана;

обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности экспертных групп, в том числе путем формирования справедливых и четких процедур обсуждения и принятия предлагаемых проектов законов;

в обязательном порядке учитывать предложения и рекомендации независимых экспертов, адвокатов, бизнес-сообщества и других представителей общества;

в целях обеспечения высокого качества законодательства, а также учитывая огромные масштабы работы, представляется целесообразным увеличить сроки реализации поставленных задач;

для формирования стабильного и гармоничного законодательства предлагаем сначала провести инвентаризацию государственных программ и концепций, а также определить основные направления государственной политики, чтобы все органы четко знали, в каком направлении им двигаться и что именно закладывать в новое законодательство;

создать одну большую экспертную группу при президенте, которая будет координировать деятельность государственных органов по пересмотру национальных программ и законодательства. Это позволит обеспечить разработку единой государственной политики и ее последовательную реализацию. В таком случае будет выдержана логика изменений законодательства в целях недопущения правовых противоречий и пробелов.

В заключение Чолпон Джакупова указывает, что гражданское общество Кыргызстана бьет тревогу, осознавая всю опасность последствий избыточной и непродуманной законодательной активности.