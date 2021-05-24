Улукбек Марипов в Бишкеке заложил капсулу на месте строительства новой школы

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов заложил капсулу на месте строительства новой школы в жилом массиве «Алтын-Ордо». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Улукбек Марипов отметил, что строительство социальных объектов является одним из приоритетных направлений в деятельности государственных и муниципальных органов.

«Школа — это один из символов будущего страны, ведь формирование личности происходит именно в школьные годы, когда общеобразовательное учреждение становится для каждого ученика вторым домом. От нас с вами зависит, каким будет будущее поколение. Необходимо создать все условия для получения детьми качественного образования. Надеюсь, что новая школа станет отличным трамплином для молодого поколения и кузницей видных государственных и общественных деятелей, которые внесут свой посильный вклад в развитие республики», — сказал он.

Школа рассчитана на 480 ученических мест, первичная сметная стоимость строительства — 122 миллиона 565 тысяч 569 сомов. Источник финансирования — городской бюджет.

Председатель кабинета министров также ознакомился с ходом строительства отрезка улицы Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы 7 Апреля. «В связи с увеличением количества автотранспортных средств необходимо принимать эффективные решения для разгрузки трафика. Мы должны создать такие условия, при которых гражданам будет удобно и комфортно находиться и передвигаться по городу», — подчеркнул Улукбек Марипов.