В парламенте предлагают позаботиться о женщинах, подвергшихся домогательствам

В парламенте Кыргызстана озаботились судьбой женщин, подвергшихся домогательствам. Депутаты предлагают поправки в Трудовой кодекс.

Авторы отмечают, что, согласно исследованию, проведенному при поддержке программы USAID по совместному управлению, Кыргызская ассоциация женщин-судей анонимно опросила 877 женщин и девушек на различных рабочих местах и ​​в вузах в Бишкеке, Кара-Балте, Оше и Токмаке. Их спрашивали, сталкивались ли они с сексуальными домогательствами. Большинство опрошенных признали, что проблема существует. 23 процента работающих женщин и 21,9 процента студенток сообщили, что они подвергались сексуальным домогательствам.

Исследование показывает, что 80 процентов случаев домогательств происходит в государственных учреждениях.

Преимущественно с этой проблемой сталкивались женщины в возрасте от 20 до 38 лет, не состоявшие в браке и занимающие должность рядовой сотрудницы. При этом, как отмечают авторы исследования, женщины, у которых меньше властных полномочий, больше подвержены сексуальным домогательствам. Сексуальные домогательства чаще всего происходят со стороны мужчин — руководителей среднего и высшего звена (44 процента).

На основании результатов исследования Кыргызская ассоциация женщин-судей разработала рекомендации по решению проблемы, включая внесение изменений в законодательство для привлечения к ответственности виновных.

Депутаты инициировали законопроект, направленный на обеспечение защиты прав и свобод человека.

Он предусматривает решение следующих задач:

запрещение дискриминации и домогательства в сфере трудовых правоотношений;

обеспечение права на возмещение материального и морального вреда, причиненного домогательством в отношении работника;

введение в обязанности работодателя обязанности по принятию актов, направленных на закрепление этических правил и норм организационной культуры;

введение в обязанность работодателя создание условий, исключающих домогательства в отношении работников;

предоставление работникам права защиты от домогательства;

разработки государственных нормативных требований охраны труда в сфере защиты права работника на личную неприкосновенность и защиты от домогательств;

расследование и учет случаев домогательств в отношении работника;

возложение на работодателя ответственности за вред, причиненный работнику домогательством;

включение в способы защиты трудовых прав работников нормы по защите прав работника от домогательства уполномоченными государственными органами и судом.

«Правоприменительная практика в сфере трудовых отношений наглядно демонстрирует, что посягательство на личную неприкосновенность в трудовых отношениях в форме домогательства унижает достоинство человека, нарушает культуру труда, основанного на взаимном уважении и профессиональном подходе в трудовых отношениях. Домогательство в отношении работника негативно влияет на безопасность и охрану труда», — заявляют разработчики.

Депутаты предлагают ввести в Трудовой кодекс принцип запрещения дискриминации и домогательства в сфере трудовых правоотношений, а также принцип обеспечения права на возмещение материального и морального вреда, причиненного дискриминацией и домогательством.

Предлагается также дополнить Трудовой кодекс статьей, предусматривающей запрет домогательства. Авторы отмечают, что в ТК должны быть прописаны пункты о создании условий, исключающих домогательства на рабочем месте.