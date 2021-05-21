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Власть
Сюжет: COVID-19

Корейская корпорация открывает ПЦР-лабораторию в аэропорту «Манас»

Корейская корпорация BS Group открывает ПЦР-лабораторию в аэропорту «Манас». Об этом стало известно на встрече председателя кабмина Улукбека Марипова с председателем корпорации Пак Хе Рин, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, Улукбек Марипов подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение укреплению и развитию сотрудничества с Республикой Корея.

«Создание благоприятного инвестиционного климата, защита интересов иностранных инвесторов, обеспечение безопасности деятельности инвестиционных объектов являются одной из приоритетных задач нового кабинета министров», — отметил он.

Пак Хе Рин в свою очередь проинформировала, что деятельность компании сконцентрирована на таких направлениях, как гидроэнергетика, медицина, фармацевтическое производство, производство магнитных карт и платежного оборудования. Она сообщила, что сегодня официально открывается ПЦР-лаборатория в международном аэропорту «Манас».

В ней за день тестирование смогут пройти около 14 тысяч человек, а результаты будут готовы уже через час после сдачи теста.

«Учитывая скорое начало туристического сезона в стране, открытие такой лаборатории на территории республики имеет большое значение в плане привлечения туристов. Наша задача — превратить Кыргызстан в республику, свободную от СOVID-19. Это, безусловно, будет способствовать увеличению туристического потока в страну», — сказала Пак Хе Рин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194759/
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