Состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана

18 мая в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Ошскому направлению с пограничными представителями Таджикистана по Ляхшскому направлению. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ погранслужбы ГКНБ.

«По итогам встречи принято решение о том, что пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана не будут осуществлять патрулирование вдоль линии госграницы в местности Унжу-Булак до международно-правового оформления данного участка границы. Совместное патрулирование будет осуществляться только по согласованию сторон», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что пограничные подразделения ПС ГКНБ, дислоцированные в Чон-Алайском районе Ошской области, несут службу в штатном режиме. По состоянию на 12.30 19 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.