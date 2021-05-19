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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана

18 мая в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Ошскому направлению с пограничными представителями Таджикистана по Ляхшскому направлению. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ погранслужбы ГКНБ.

«По итогам встречи принято решение о том, что пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана не будут осуществлять патрулирование вдоль линии госграницы в местности Унжу-Булак до международно-правового оформления данного участка границы. Совместное патрулирование будет осуществляться только по согласованию сторон», — сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что пограничные подразделения ПС ГКНБ, дислоцированные в Чон-Алайском районе Ошской области, несут службу в штатном режиме. По состоянию на 12.30 19 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194470/
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