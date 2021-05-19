Ситуация с Кумтором. Разбирательства в суде могут косвенно повлиять на курс сома

Сегодня на заседании парламента депутат Мейкинбек Абдалиев спросил у председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, как повлияют судебные разбирательства по «Кумтору» на национальную валюту.

Глава Нацбанка ответил, что кыргызский сом находится в свободном обращении.

«Сом не привязан к «Кумтору». Он был введен в 1993 году и обуславливается рыночной ценой. Судебные разбирательства прямо не повлияют на валюту, могут косвенно сказаться. В частности на приток иностранных инвестиций, внутренний отток капитала, денежные переводы — это все в комплексе. Международные запасы Нацбанка составляют $2 миллиарда 700 миллионов. Этого хватит на шесть месяцев», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению промежуточный отчет государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора». На три месяца продлен срок работы государственной комиссии. Депутаты также согласились ввести внешнее управление в компании.

Компания Centerra Gold Inc. уже объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана.