12:04
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Власть

Ситуация с Кумтором. Разбирательства в суде могут косвенно повлиять на курс сома

Сегодня на заседании парламента депутат Мейкинбек Абдалиев спросил у председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, как повлияют судебные разбирательства по «Кумтору» на национальную валюту.

Глава Нацбанка ответил, что кыргызский сом находится в свободном обращении.

«Сом не привязан к «Кумтору». Он был введен в 1993 году и обуславливается рыночной ценой. Судебные разбирательства прямо не повлияют на валюту, могут косвенно сказаться. В частности на приток иностранных инвестиций, внутренний отток капитала, денежные переводы — это все в комплексе. Международные запасы Нацбанка составляют $2 миллиарда 700 миллионов. Этого хватит на шесть месяцев», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению промежуточный отчет государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора». На три месяца продлен срок работы государственной комиссии. Депутаты также согласились ввести внешнее управление в компании.

Компания Centerra Gold Inc. уже объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194457/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
Ожидаемо. Внешним управляющим на «Кумторе» стал Тенгиз Болтурук
Ситуация с Кумтором. Бизнес-омбудсмен призывает стороны к переговорам
Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе
Centerra заявила об ограничениях в отношении акций, принадлежащих «Кыргызалтыну»
Centerra Gold: Правительство захватило контроль над рудником «Кумтор» 15-16 мая
Ситуация с Кумтором. Представители правительства Канады выступили с заявлением
Парламент согласился ввести внешнее управление на «Кумторе»
Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы
У Жогорку Кенеша заканчивается срок, а депутаты хотят продлить работу комиссии
Депутат предложил не судиться с Centerra, а закрыть «Кумтор»
Популярные новости
Национализация &laquo;Кумтора&raquo;. ЕБРР сделал заявление Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 мая
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на&nbsp;дистанционный режим работы Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы
Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы
Бизнес
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
19 мая, среда
12:00
Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь музеев Концерты и мастер-классы. Как в Бишкеке прошла Ночь муз...
12:00
Приватизация госимущества: зачем это нужно и будет ли толк
11:51
Сборы на выпускные. Чиновники не могут вмешиваться в родительские фонды
11:49
Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
11:42
Ситуация с Кумтором. Разбирательства в суде могут косвенно повлиять на курс сома