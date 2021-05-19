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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

В Чон-Алае неспокойно. Депутаты требуют явки главы Погранслужбы в парламент

На кыргызско-таджикском участке границы в Чон-Алайском районе Ошской области не все спокойно. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Аккулу Бердиев.

По его словам, есть информация, что таджикская сторона нарушает линию границы.

«Необходимо вызвать председателя кабмина Улукбека Марипова и председателя Погранслужбы. Есть информация, что таджикская сторона уже вырыла окопы. Люди боятся. События 1999 года начинались с Чон-Алая. Нельзя допустить их повтора», — сказал Аккулу Бердиев.

Спикер Талант Мамытов попросил представителя правительства в Жогорку Кенеше предоставить депутатам информацию. «Приграничные вопросы на сегодня остро стоят. Безусловно, на них необходимо реагировать быстро. Представитель правительства предоставит информацию, исходя из этого будет корректироваться повестка дня», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194445/
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