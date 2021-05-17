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Власть

Глава ГКНБ отказался назвать депутатов, якобы получивших деньги от Centerra

На внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают отчет государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора».

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в уголовных делах, связанных с рудником, фигурируют и некоторые депутаты. Несмотря на настойчивые просьбы нардепов, он отказался назвать имена.

«В интересах следствия мы не можем назвать имена. Но скоро начнем приглашать их на допросы», — сказал Камчыбек Ташиев.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия предлагает ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/194204/
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