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Власть

В Кыргызстане предлагают страховать жизнь и здоровье мигрантов

Депутат парламента Экмат Байбакпаев предлагает принять законопроект об обязательном страховании жизни и здоровья граждан, выезжающих за рубеж. В документе также есть норма об оказании материальной помощи семьям мигрантов в случае их смерти.

По словам автора проекта, мигранты не получают никаких выплат в случае причинения вреда здоровью при исполнении служебных обязанностей или при наступлении смерти.

«Ежегодно мигранты отправляют свыше $2 миллиардов в Кыргызстан. По данным Нацбанка, сумма денежных переводов за 2019 год составила более $2,4 миллиарда и $2,2 миллиарда в 2020-м. Денежные переводы трудовых мигрантов существенно влияют на экономику страны, составляя около одной трети ВВП за последние годы. Примерно 10 процентов суммы денежных трансфертов вкладывается в инвестиции и сбережения в сельской местности», — напомнил Экмат Байбакпаев.

Согласно статистике, в Кыргызстане в каждой третьей семье есть мигранты. Приезжающие на заработки из Кыргызстана устраиваются таксистами, строителями, занимаются ремонтом, и риск получить травмы очень высок.

Ежегодно за рубежом умирают около 300 соотечественников.

«С наступлением пандемии COVID-19 число смертей увеличилось, поэтому решение вопроса отправки груза 200 стоит остро. Проблему необходимо решить как можно скорее. Зачастую оказывается, что единственный кормилец семьи погибает в другой стране и перевозка тела умершего ложится бременем на родственников», — сказал Экмат Байбакпаев.

Не менее актуальной проблемой, по мнению разработчика, остается и получение травм при исполнении служебных обязанностей. По информации Центра исследований социально-трудовых отношений, в России ежегодно от 200 до 400 трудящихся получают травмы, увечья на работе. Это только те, которые были зарегистрированы.

«Одним из важных моментов для безопасности самих мигрантов является принятие закона о страховании жизни и здоровья кыргызстанцев, выезжающих за рубеж. Эта мера необходима для материальной поддержки соотечественников в случае получения увечий или вреда здоровью на производстве или при наступлении смерти. При летальном исходе выплата составляет не менее чем 250 тысяч сомов, а также выплаты в размере не менее 100 тысяч сомов в случае получения увечий на производстве. Но при условии наличия трудового договора и заключения органов охраны труда», — уточнил Экмат Байбакпаев.

Договор о страховании жизни и здоровья составляется на один, три или пять лет с возможностью продления. Страхователь обязан внести страховой взнос в размере, не превышающем 400 сомов за год.

Экмат Байбакпаев

Парламентарий отметил, что дополнительные деньги из республиканского бюджета не потребуются.

Страховым случаем признается смерть страхователя или вред здоровью, полученный в ходе исполнения служебных обязанностей. За исключением вреда здоровью, самоубийства и смерти вследствие употребления алкогольных, наркотических или психотропных веществ.

Договор можно будет составлять со всеми страховыми компаниями в Кыргызской Республике, имеющими соответствующую лицензию, с достаточными показателями финансовой надежности и с опытом страхования не менее двух лет. Требование о наличии страхового полиса будет обязательным для граждан КР, выезжающих за пределы республики со дня вступления в силу настоящего законопроекта, а для тех, кто выезжает на машине, — с 1 января 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193932/
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