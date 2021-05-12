Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в государственной измене

Государственная комиссия по проверке деятельности «Кумтора» предлагает рассмотреть ответственность высокопоставленных лиц страны, заключавших соглашения с канадской компанией. Об этом на ее заседании сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, действия экс-президентов и правительств Кыргызстана — это измена государству. Он отметил, что в свое время президенты лишили страну возможностей обратиться в суды, дали беспрецедентные налоговые льготы, лишив бюджет доходов.

«Семья Аскара Акаева ставила свои интересы выше государственных. В материалах комиссии есть информация о связи семьи с компанией «Азия голд», которая получила 3,8 процента акций Centerra Gold. Затем компания покупает пять лицензий на золоторудные месторождении Кыргызстана, одно из них Талды-Булак Левобережный, владельцем которого является сын сестры Майрам Акаевой. С момента выхода Centerra Gold семья Аскара Акаева получила $55,6 миллиона. «Камеко» вместе с семьей первого президента создала Centerra Gold и заставила правительство продать 33 процента наших акций», — говорит Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров отметил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев получил $10 миллионов на предвыборную агитацию.

«По законодательству не допускается финансирование выборов иностранными государствами, запрещено вмешиваться в выборы», — сказал Акылбек Жапаров.