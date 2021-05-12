Акылбек Жапаров считает, что Кыргызстан не получил должной прибыли от Centerra

Кыргызстан не получил ожидаемой прибыли от акций в Centerra Gold из-за дивидендной политики компании. Об этом на заседании государственной комиссии по проверке «Кумтора» сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, дивиденды Кыргызстана совет директоров компании тратил по своему усмотрению.

«Ежегодные расходы Centerra Gold для выплат высшему руководству составляли $8,3 миллиона. Компания тратит на содержание офиса в Торонто $30-32 миллиона в год. В Бишкеке они не построили ни одного офиса», — сказал нардеп.

Он отметил, что из-за покупки компании Thompson Creek Кыргызстан потерял 6 процентов акций. «За 2019-2021 годы акции Кыргызстана в компании снизились от 33,3 до 26,1 процента. Потеря доли акций составила 7,2 процента. Акции Кыргызстана с 2016-го уменьшались постоянно», — считает Акылбек Жапаров.