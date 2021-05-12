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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Более 67 миллионов сомов собрано в помощь баткенцам

На спецсчет МЧС для помощи Баткену поступили 2 миллиона 31 тысяча сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

По его словам, счет открыт для восстановления домов и зданий, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикской границе.

Урматбек Шамырканов отметил, что на спецсчет аппарата полномочного представителя правительства в Баткенской области поступило 59 миллионов 893 тысячи 158 сомов.

На ресурсе, созданном Министерством экономики и финансов для отслеживания пожертвований, можно увидеть, что на 12 мая на счете мэрии Бишкека собрано 5 миллионов 360 тысяч 490 сомов.

скриншот от 12 мая
Фото скриншот от 12 мая. batken.okmot.kg

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193786/
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