Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с Кыргызстаном

Во время встречи в Москве президенты Таджикистана и России обсудили и события в Баткенской области Кыргызстана. Об этом сообщается на официальном сайте главы Таджикистана.

Там отмечается, что, кроме ситуации в Афганистане, стороны уделили внимание также и другим региональным вопросам.

«В этом контексте глава нашего государства, затронув события 29 апреля этого года на таджикско-кыргызской границе, подчеркнул твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем путем переговоров», — отмечает пресс-служба Эмомали Рахмона.

Отметим, в сообщении Кремля об итогах переговоров Владимира Путина и Эмомали Рахмона обсуждение вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе не упоминается.