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Власть

Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин «Раритет» под угрозой закрытия

Власти страны выставляют помещение книжного магазина «Раритет» на аукцион. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Кыргызстана Олег Бондаренко.

По его словам, Фонд управления госимуществом выставляет на закрытый интернет-аукцион подвальное помещение, которое последние четверть века занимает главный книжный центр Кыргызстана — магазин «Раритет».

«Начиная с 2017 года госорганы Кыргызстана создают условия, затрудняющие работу «Раритета» и направленные в конечном итоге на его выселение. Хотя требование о принудительном выставлении «Раритета» на аукцион противоречит Гражданскому кодексу КР (статья 560) и положению о предоставлении госимущества в аренду (пункт 54), согласно которым добросовестный арендодатель может перезаключать договор аренды с арендатором без проведения аукциона. В данном случае эти правовые нормы не были учтены. В результате проведения аукциона ожидается либо смена арендатора, либо повышение стоимости аренды, которая и в настоящее время является неоправданно высокой для малорентабельной книжной отрасли. Что приведет к невозможности дальнейшего функционирования книжного и культурного центра и прекращению работы «Раритета», — отмечает Олег Бондаренко.

Ассоциация издателей и книгораспространителей еще в апреле заблаговременно обратилась с письмом к президенту Садыру Жапарову с просьбой разобраться в ситуации. На сегодняшний день ответа нет.

Книжный магазин «Раритет» является визитной карточкой столицы. Это своего рода бренд республики, который вошел во все справочники и путеводители мира. На протяжении более 25 лет «Раритет» воспринимается как признанный культурный центр, его посещают десятки тысяч приезжих из-за рубежа и гости Бишкека. В «Раритете» проходят многочисленные презентации книг и культурные мероприятия столицы. Здесь также располагается музей культуры и быта кыргызов, бережно собранный на протяжении двух десятилетий; он бесплатный для посетителей.

В «Раритете» реализуется программа работы с детьми «Читаем вместе» — в ходе ее в книжном центре побывали тысячи школьников, с ними проводили экскурсии, прививали любовь к чтению.

При книжном магазине работает издательство, выпускающее уникальные книги по этнографии, истории и культуре кыргызов, детская литература.

Сегодня через «Раритет» проходит три четверти всех книжных поставок в КР и осуществляется основная продажа книг отечественных авторов. «Раритет» входит в список основных налогоплательщиков республики.

Размещается «Раритет» в здании Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, где традиционно арендует площадь. Эту площадь магазин своими силами отремонтировал и привел в порядок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193395/
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Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин «Раритет» под угрозой закрытия