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Власть

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Москву на парад Победы не поедет

Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли у Путина отдельная встреча с Рахмоном, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Сообщается, что Путин и Рахмон также обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Как пояснил Песков, визит Рахмона для переговоров с Путиным 8 мая был согласован еще до событий на кыргызско-таджикской границе.

«Визит Рахмона был запланирован и согласован до событий на границе», — сказал он.

По словам представителя Кремля, приезд президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы пока не ожидается.

«Нет. Пока в планах нет», — заявил он ТАСС.

В пресс-службе президента Кыргызстана 24.kg проинформировали, что «учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, поездка президента Садыра Жапарова в Москву на празднование 76-й годовщины Великой Победы не запланирована».
Ссылка: https://24.kg/vlast/192972/
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