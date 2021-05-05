Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Москву на парад Победы не поедет

Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли у Путина отдельная встреча с Рахмоном, помимо совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Сообщается, что Путин и Рахмон также обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Как пояснил Песков, визит Рахмона для переговоров с Путиным 8 мая был согласован еще до событий на кыргызско-таджикской границе.

«Визит Рахмона был запланирован и согласован до событий на границе», — сказал он.