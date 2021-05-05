Послание президента. Какие экономические реформы предлагает Садыр Жапаров

Президент сегодня подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме 11 апреля.

Затем Садыр Жапаров обратился с посланием к народу. Он рассказал, какие экономические реформы запланированы.

Запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, судебной, правозащитной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики. Цифровизация должна стать всеобъемлющим элементом реформ.

По словам главы государства, мы создадим максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. Прежде всего, это будет защита от несанкционированных проверок, вмешательства, рейдерства и нападений.

Устраним бюрократические барьеры, сократим сроки получения лицензионно-разрешительных документов, обеспечим свободный оборот капитала.

Осуществим реформу фискальной системы, направленной на улучшение управления, упрощение и цифровизацию процедур, снижение налогового бремени и вывод бизнеса из тени. Наша задача — реструктурировать госпредприятия и в будущем передать их в частную собственность. Тогда как на стратегических объектах необходимо приватизировать рабочие функции и предоставляемые сервисные услуги. Фонд госимущества после выполнения этих работ должен быть ликвидирован. Государственное имущество, не подлежащее приватизации, должно быть передано министерствам, ведомствам и органам местного самоуправления.

Для реализации этих планов достаточно одного года.

Садыр Жапаров поручил до 1 октября 2021 года внести на рассмотрение Жогорку Кенеша новый Налоговый кодекс, а также новый закон по снижению тарифов социальных выплат.

Он заявил, что выведет диалог государственно-частного партнерства на новый уровень.

«Бизнес должен верить в беспристрастность, справедливость и объективность судебной системы. В рамках планируемой судебной реформы будут усилена защита прав частной собственности и развиваться институт третейских судов. Необходимо обеспечить качественное изменение структуры внешней торговли и увеличить экспортный потенциал страны. Проведение внешнеторговых операций для бизнеса будет удобным, быстрым и простым. Также важно обеспечить транспортно-логистическую интеграцию страны и решить проблемы с транспортировкой отечественной продукции», — сказал президент.

Он отметил, что транзитный потенциал страны недостаточно развит из-за отсутствия интегрированной железнодорожной системы международного железнодорожного сообщения через территорию страны. Поэтому в рамках проекта «Один пояс, один путь» планируется строительство железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Мы ускорим реализацию этого проекта.

Мы рассматриваем вопрос выделения земельного участка для создания современно оборудованного мультимодального грузового авиахаба.

Кроме того, необходимо подумать о разработке нового Трудового кодекса, который предусматривает значительное сокращение регулирования трудовых отношений. Это улучшит инвестиционный климат и уравновесит права и интересы работников и работодателей.

Необходимо привлекать прямые инвестиции в экономику и развивать международное сотрудничество. Бюджет ограничен, поэтому важно привлекать прямые инвестиции и внешнюю помощь для реализации новых проектов и восстановления инфраструктурных объектов. Это должно соответствовать стратегическим целям и задачам государства.

Президент также предлагает работать над повышением эффективности использования государственных активов. Экономическая реальность подтвердила, что частный управленец работает более эффективно, чем государственный.

«Вышеупомянутые реформы позволят развивать приоритетные отрасли экономики. Это энергетика, недропользование, сельское хозяйство», — заключил Садыр Жапаров.