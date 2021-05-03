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Власть

Алмаз Ибрагимов назначен советником президента на общественных началах

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Ибрагимов Алмаз Турдуметович назначен советником главы государства на общественных началах. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Алмаз Ибрагимов — уроженец Иссык-Кульской области Киргизской ССР, долгие годы являлся топ-менеджером крупных промышленных предприятий в Казахстане, где реализовал инновационный проект.

За большой вклад в развитие экономики Казахстана Алмаз Ибрагимов награжден орденами «Курмет» и «Отан», также он обладатель ордена «Барыс» I и III степеней и знака «Енбек данкы» трех степеней, имеет звания почетного академика Академии минеральных ресурсов Казахстана и почетного профессора Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192751/
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