Около 2 миллионов доз вакцин от COVID-19 требуется Кыргызстану. Об этом на заседании парламента заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

По его словам, ожидается, что люди, входящие в группы риска, получат прививку до осени, в целом кампания по вакцинации будет проходить в течение года.

«В страну завезено 150 тысяч вакцин китайской фирмы Sinopharm, уже вакцинированы более 15 тысяч человек. Доставлена первая партия российского препарата «Спутник V» — 20 тысяч доз. Эту вакцину тоже применяют. В мае ожидается поставка еще 40 тысяч доз «Спутника V», в июне будет согласован новый график поставок. Контракт с российским фондом прямых инвестиций у Минздрава заключен на поставку около 1 миллиона доз. Российская сторона исходит из реальных возможностей производства вакцины и поставки ее международным потребителям», — сказал Артем Новиков.

Первый вице-премьер отметил, что ведется работа с международными партнерами в рамках программы COVAX на поставку около 400 тысяч вакцин AstraZeneca. Эта вакцина, по его данным, одобрена ВОЗ.