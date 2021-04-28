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Власть

Ветеранам к 9 Мая выплатят компенсации по 70 тысяч сомов. Решение президента

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение об оказании единовременной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в размере 70 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Принимая во внимание всемирное историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу воинов-кыргызстанцев, выражая благодарность ветеранам за проявленные мужество и героизм при защите Отчизны, распоряжением президента выделены средства для оказания дополнительной единовременной социальной поддержки ветеранам», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Кыргызстане проживали 146 ветеранов Великой Отечественной войны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191902/
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