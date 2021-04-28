МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана Жанышу Рустенбекову. Информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что накануне Жаныш Рустенбеков был приглашен в МИД РТ, где ему передана нота в связи с избиением двух несовершеннолетних граждан Таджикистана пограничниками Кыргызстана.

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«Министерство иностранных дел Таджикистана выразило глубокую озабоченность таджикской стороны противозаконными действиями представителей Пограничной службы Кыргызстана в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана в местности Кулик джамоата Ворух города Исфары», — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня Погранслужба ГКНБ КР опровергла информацию о якобы избиении двух таджикских школьников пограничниками Кыргызстана. По данным ГПС, после появления публикаций в СМИ состоялся телефонный разговор пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, в ходе которого таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения школьников.