Генпрокурор удалил 24.kg и Kaktus с обсуждения уголовного законодательства

В Бишкеке продолжается совещание рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства.

Генпрокурор Курманкул Зулушев сегодня попросил выйти журналистов из зала. По его словам, сейчас идет только обсуждение проектов нового уголовного законодательства, а о результатах говорить рано.

Активистка Токтайым Уметалиева заявила, что всем работникам СМИ должны быть обеспечены равные права. По ее словам, необходимо разрешить присутствие прессы на заседании.

«Мы должны проголосовать за присутствие СМИ. Если пресса хочет участвовать, то пусть вносят предложения вместе со своими юристами», — сказала Токтайым Уметалиева.

Затем Курманкул Зулушев попросил выйти корреспондентов 24.kg и Kaktus.media.

«Мы должны принять регламент», — сказал Курманкул Зулушев.