Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию

Президент Садыр Жапаров рекомендовал рассмотреть вопрос о снятии лимита в 700 киловатт-часов для населения. Об этом он заявил сегодня на встрече с ветеранами энергетической отрасли и руководителями энергетических компаний.

Глава государства отметил, что есть предложение снизить оплату до 74 тыйынов и убрать лимит для малообеспеченных семей. По его словам, сейчас учреждения социального обеспечения дают данные о 110 тысячах малообеспеченных семей. Но этот список может расшириться, если местные власти и энергетические компании вместе проведут дополнительные уточняющие работы.

Садыр Жапаров добавил, что имеется предложение снять ограничения и реализовывать электроэнергию по 1 сому 4 тыйына жителям отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания, а благополучным семьям реализовывать по 1 сому 48 тыйынов, но сняв ограничения.

Но из-за нехватки воды для благополучных семей предлагается в зимний период за потребление свыше 1 тысячи киловатт установить цену 2 сома 29 тыйынов, что является себестоимостью электроэнергии.

«Дай бог, если мы можем наполнить водохранилище и позже уберем ограничения. Сегодня уровень воды начал подниматься. Только так мы сможем преодолеть энергетический кризис к 2025 году», — заметил президент.

Он объяснил, почему малообеспеченным семьям и семьям с низким уровнем дохода, живущим в отдаленных горных районах, предлагаются низкие тарифные ставки. «Отныне мы будем обращать повышенное внимание на то, чтобы малообеспеченные семьи были в приоритете при реализации реформ во всех сферах», — сказал Садыр Жапаров.